ضبط 9 طلاب في وقائع غش أثناء أداء امتحان الشهادة الإعدادية بمطروح

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة تفقدية مفاجئة، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الثالث بلجان مدارس علم الروم «2» للتعليم الأساسي، وأولاد صقر للتعليم الأساسي، ويونس الدربالي الإعدادية بنين وبنات، في مدينة مرسى مطروح، حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

جولات داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن امتحان العلوم جاء في مستوى الطالب ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، مشددا على استمرار الجولات الميدانية المفاجأة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحان.

ضبط 5 طلاب أثناء الغش في لجنتين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه جرى ضبط طالب بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية مدرسة يونس الدربالي الإعدادية، وبحوزته جهاز موبايل مغلق أثناء أداء الامتحان، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.

كما تم ضبط أربعة طلاب بلجنة علم الروم 2، أثناء قيامهم بالغش عبر أجهزة المحمول من خلال التواصل عبر جروب جماعي مع أحد المعلمين عبر تطبيق «واتس آب»، وتم احالة الأمر لجهات التحقيق.

ضبط 4 طلاب في مطروح والسلوم بحالات غش

وأضاف وكيل تعليم مطروح، في بيان، أنه تم ضبط 3 طلاب بلجنة مدرسة الرنيسانس الخاصة قاموا بالغش من خلال أجهزة الهاتف المحمول، وكذلك ضبط طالبة بلجنة مدرسة السلوم الإعدادية بنات تقوم بالغش من خلال الهاتف المحمول أيضاً، وتم إحالة الواقعتين لجهات التحقيق.

لا تهاون في التصدي لأي محاولات

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن المديرية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للإخلال بأعمال الامتحانات، وأن هناك إجراءات رادعة تنتظر المخالفين وكل من يحاول الإخلال بذلك، حيث تقوم المديرية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية على مستوى المحافظة وكذلك بديوان عام الوزارة لاتخاذ ما يلزم تجاه هؤلاء المخالفين، وذلك فى إطار الجهود التي يبذلها تعليم مطروح لضبط منظومة الامتحانات.