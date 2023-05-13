«تعليم الدقهلية»: ضبط 3 حالات غش في امتحانات الإعدادية وإحالتها للتحقيق

أكد عنتر رئيس غرفة العمليات المركزية، بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن غرفة العمليات رصدت مخالفات امتحانية باللجان في إدارات السنبلاوين وشرق ودكرنس، إذ صورت الطالبة «م. أ» بلجنة السنبلاوين الإعدادية بنات، والطالبة «ر.م» بلجنة فخر الدين بإدارة شرق التعليمية، و«ع. ا» المراقب الأول بلجنة ميت طريف التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، الورقة الامتحانية بغرض الغش، وجرى تحويل المخالفة للشؤون القانونية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب قانون تجريم الغش.

استبعاد رئيس لجنة امتحانية

وشدد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، كما جرى استبعاد رئيس لجنة امتحانية ومراقبين أولين، لتقاعسهم في أداء عملهم، وحصر كل من غاب عن اللجنة بدون عذر وتوقيع الخصم ثلاثة أيام بالأمر المباشر، مؤكدا توفير كل الأجواء المناسبة للطلاب.

أكثر من 125 ألف طالب أدوا الامتحانات اليوم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اليوم السبت، أدى 125 ألفًا و247 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية عام ومهني، امتحان اللغة العربية في 595 لجنة امتحانية، ومتابعة سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والاطمئنان على وصول مظاريف الأسئلة فى الوقت المحدد لها حيث تم تسليم مظاريف الأسئلة فجر اليوم من المطبعة السرية بالمديرية.