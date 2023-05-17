«تعليم الدقهلية»: ضبط حالة غش بامتحانات الشهادة الإعدادية وإحالتها للتحقيق

أعلن هاني عنتر رئيس غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، رصد غرفة العمليات اليوم الأربعاء، حالة غش وتصوير ورقة الأسئلة من الطالبه «ح.س» بلجنة مدرسة حسام أحمد حسن بطهواي التابعه لإدارة السنبلاوين، وجرى تحويلها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مطابقة الامتحان للمواصفات الفنية

وأضاف في بيان صحفي، أن غرفة العمليات لم يرد إليها أي شكاوى بشأن الامتحان، وجرى مراجعته فنيا من قبل لجنة محايدة من المعلمين، وأثبتت عدم وجود أخطاء لغوية أو فنية، والورقة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

انتظام امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قيام طلاب الشهادة الإعدادية بأداء امتحان الانجليزي اليوم دون وجود أي شكاوي، واطمأن وكيل الوزارة على انتظام دخول الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات، ووصول أوراق الأسئلة لمقر اللجان فى الموعد المحدد له.

وأكد انتظام طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية، فأدى نحو 125 ألف، و388 من طلاب الشهادة الإعدادية عام ومهني باللجان امتحان اللغة الإنجليزية، موضحا اتباع الجميع بالتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، ووصول أوراق الأسئلة لمقر اللجان في الموعد المحدد له.