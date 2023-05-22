«الشباب والرياضة» تواصل تنفيذ ورش عمل «كن مبدعا في كتابة المقال» 

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافة والفنية، تنفيذ فعاليات ورش عمل «كن مبدعا في كتابة المقال» بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي، وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية بالمحافظات.

وشملت المحافظات التي يتم فيها تنفيذ الورش؛ محافظة الإسكندرية بمركز شباب الأنفوشي؛ إذ أدار الورشة آبرام سامي، معلم لغة عربية وكاتب مقالات.

وفي محافظة الغربية، جرى تنفيذ ورشة بمركز شباب الدجمون، حاضر فيها الأديب أحمد محمد زايد، وتم تنفيذ ورشة بمحافظة المنيا بمركز شباب دماريس، وأدارها مختار عبد الفتاح، مدير قصر ثقافة المنيا، وعضو اتحاد كتاب مصر.

تعريف الشباب بكيفية كتابة المقالات

وجرى تنفيذ ورشة بمحافظة أسيوط بمركز شباب حي السلام، حاضر فيها الدكتور أحمد جلال مدير مركز الإعلام.

مراحل كتابة المقال

وتناولت الورش عددا من المحاور؛ منها مفهوم المقال وأنواعه، ومراحل كتابته، بالإضافة إلى آليات وطرق وأساليب كتابة المقال.

يذكر أن الورش تهدف إلى تعريف الشباب بكيفية كتابة المقالات بأنواعها وتنمية مهاراتهم الكتابية والإبداعية وخلق روح التنافس بينهم.

جدير بالذكر أن مجال كتابة المقال أحد مجالات مسابقة مهرجان إبداع للجامعات، ومهرجان إبداع لمراكز الشباب، وهما كهرجان تنظمهما وزارة الشباب والرياضة سنويا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي واتحاد مراكز الشباب.