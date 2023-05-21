موعد إعلان جوائز مهرجان إبداع للجامعات.. تبلغ 5 ملايين جنيه

حددت وزارة الشباب والرياضة موعد إعلان جوائز مهرجان إبداع للجامعات للموسم الحادي عشر على التوالي 2022-2023، واعتادت الوزارة على تنظيمه على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة على مدار الـ11 عاما الماضية بحضور معظم رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد العليا، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد إعلان جوائز المهرجان والفائزين بها

وأعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة موعد إعلان جوائز مهرجان إبداع 11 والفائزين بها من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية، وذلك يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 الجاري، على مسرح جامعة القاهرة.

154 جامعة شاركت في مهرجان إبداع 11

وشارك في مسابقات مهرجان إبداع للجامعات 11 للموسم الحالي 154 جامعة ومعهدا عاليا وأكاديمية حكومية وخاصة، بإجمالي مشاركين 65 ألف طالب وطالبة في المراحل التمهيدية على مستوى الجمهورية، و6 آلاف متسابق في المرحلة النهائية.

وتنافس المتسابقون من طلاب الجامعات والأكاديميات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا في مجالات الشعر، الرواية، القصة القصيرة، العزف، الإنشاد الدينى والترانيم، العروض المسرحية، المسرح الغنائى والاستعراضى، الفنون الشعبية، الأفلام القصيرة، المراسل، الفنون التشكيلية، الابتكارات العلمية، المبادرات المجتمعية. وشارك فى لجان تحكيم المسابقات كبار الفنانين والأدباء والأساتذة المتخصصين بالجامعات ، والإعلاميين وكبار الكتاب الصحفيين .

5 ملايين مجموع جوائز مهرجان إبداع 11

ويبلغ مجموع جوائز مهرجان إبداع للموسم 2022 - 2023 حوالي 5 ملايين جنيه، حيث سيتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأول في كل مجال من مجالات المسابقة.