وزير الشباب يعلن المشروعات الفائزة في برنامج «بادر» لتنمية القدرات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل الإعلان عن المشروعات الفائزة بمسابقة برنامج «بادر»، لتنمية القدرات المالية للشباب، والتي نظمتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع مؤسسة «كير مصر»، للتنمية، بمركز الابتكار والتعلم بالجزيرة.

حضر الاحتفالية اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ومنال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، مصطفي مجدي، ومصطفي عز العرب معاوني الوزير، الدكتورة ليليان فاروق مدير برنامج التعليم بمؤسسة كير مصر للتنمية.

وخلال الحفل، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للشباب أصحاب المشروعات الفائزة ببرنامج «بادر»، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجهاً بالاهتمام بالمشروعات الفائزة وتوجيههم للجهات المختصة.

اهتماما كبير بالدورات التدريبية للشباب

ومن جانبها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب خلال كلمتها، أن الدكتور أشرف صبحي يولي اهتماما كبير بالدورات التدريبية للشباب في كافة المجالات وخاصة فيما يخص البرامج التي تهتم بتنمية القدرات المالية للشباب، مثنيةً على البرنامج وأهميته للشباب، وتشجيعهم على البدء بأفكارهم وإنشاء مشروعات صغيرة.

مشروع روبوت يفوز بالمركز الأول

وفاز بالمركز الأول مشروع روبوت «فُريرة»، وهو جهاز يستخدم في المستشفيات لتقديم الخدمات للمرضي والأطباء والتمريض، وفاز بالمركز الثاني مشروع «رولا ستور»، وهو مجموعة عناية بالجسم مستخرجة من نباتات طبيعية بدون أية كيماويات، وجاء في المركز الثاني مكرر مشروع «عبايتي»، والذي يستهدف تقديم ملابس بأسعار مناسبة، فيما فاز بالمركز الثالث مشروع «AQUABOT. EGY»، وهو عبارة عن جهاز يستخدم تحت الماء للحفاظ على الكائنات البحرية.

70 مشروعا تنافسوا في المسابقة

الجدير بالذكر أنه تقدم للمسابقة (70) مشروعا وانطلق برنامج بادر في شهر فبراير 2022، وتم التنفيذ داخل مراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والجيزة على ثلاث مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولي لمدة 3 أشهر، حيث تدرب المستفيدون على الشمول المالي والادخار، وتم تدريب 985 شابا وفتاة في المرحلة العمرية ما بين 16 حتى 25 عاما، وانطلقت المرحلة الثانية في يناير 2023 واستمرت لمدة 3 أشهر، وتم تدريب المستفيدين علي المهارات الحياتية وريادة الأعمال وكيفية إعداد خطة وميزانيه المشروع، وتم تدريب 1038 شابا وفتاة خلال هذه المرحلة.

وجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة وتضمنت، إطلاق المسابقة حيث شارك فيها أكثر من 70 مشروعا كانوا نتاج تدريب ومجهود داخل البرنامج لمدة عام متواصل.