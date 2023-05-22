الحوار الوطني يستعرض أبرز القضايا التي تم مناقشتها في الأسبوع الثاني

انطلق أمس الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية للحوار الوطنين بمناقشة قضيتين هامتين بالمحور السياسي حول :«مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

قانون المجالس الشعبية المحلية

بالإضافة إلى مناقشة «قانون المجالس الشعبية المحلية»، ضمن موضوعات لجنة المحليات.

وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، والذين شاركوا بآرائهم في اللجنتين.