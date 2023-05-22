تيام قمر يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم الصف الأخير

أعرب الفنان الشاب تيام مصطفي قمر، نجل الفنان مصطفى قمر، عن سعادته بنجاح فيلم الصف الأخير، والذي يعرض حاليًا في دور العرض.

وقال تيام مصطفي قمر، في تصريحاته ببرنامج the insider بالعربي: «الحمدلله تجربة كنت متحمس إني أعملها ومشيلتش هم إن تكون بطولة أو لا.. الدور هو اللي استدعى كده.. وأجسد دور أدهم طالب طب وبيجي للمسرح وبيقابل بيومي فؤاد في القطر، وبينصب عليه وياخد فلوسه ويضطر يروح كل محافظة عشان يستردها، وفي كل محطة ومحافظة مصيبة شكل».

فيلم «الصف الأخير»

يُذكر أن فيلم «الصف الأخير» يشارك فيه عدد من الفنانين، منهم بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر ومحمد عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى 20 وجهًا جديدًا تم اختيارهم من اختبارات الأداء ومن مركز الإبداع للمخرج خالد جلال.