انتعاشة سينمائية للفنان تيام قمر.. الصف الأخير وحريم كريم 2

يعيش الفنان تيام قمر حالة سينمائية ناجحة، خلال الأيام الجالية، فبعد أن أطلق فيلمه السينمائي الأول من بطولته «الصف الأخير»، وقع مؤخرا من جديد على المشاركة في بطولة فيلم حريم كريم 2 الذي يشارك فيه مع الفنان مصطفى قمر.

تيام قمر بطل الصف الأخير مع بيومي فؤاد

«الصف الأخير» يشارك مع تيام في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد وياسر الطوبجي وأمجد عابد ومحمد عبد العظيم ومريم سعيد صالح وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج شريف محسن الذي اختار له 20 وجها جديدا وضمهم للعمل السينمائي، وذلك بعد عدد من الاختبارات التي أجراها، بالإضافة لضم عدد من ورشة خالد جلال.

تيام قمر يشارك في فيلم حريم كريم 2

أما فيلم حريم كريم 2، فسيقدم تيام دور أحد الأطفال الذين كانوا قد شاركوا في الموسم الأول، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم مصطفى قمر، داليا البحيري، خالد سرحان، بسمة ورنا رئيس، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وذلك بعد الانتهاء من فيلم الصف الأخير.