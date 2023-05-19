الفنان تيام مصطفى قمر عن تجربة البطولة المطلقة: «مخوفتش»

يخوض الفنان تيام مصطفى قمر تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى من خلال فيلم الصف الأخير الذي انطلق عرضه يوم الأربعاء الماضي في جميع دور العرض السينمائي.

وعن تجربة البطولة المطلقة قال الفنان تيام مصطفى قمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عوامل كثيرة كانت هي السبب وراء خوضه التجربة دون خوف من بينها كرو العمل ومنهم الفنان الكبير بيومي فؤاد الذي يشاركه في رحلته خلال الأحداث قائلا: «جميل وبحبه جدا وإزاى يكون موجود معايا في عمل وأخاف، أنا مخوفتش».

تيام مصطفى قمر يتحدث عن فيلم الصف الأخير

كما كشف الفنان تيام مصطفى قمر، أنه عندما يعرض عليه عمل يأخذ رأى عدد من الأشخاص وهم من يشجعونه على الموافقة منهم والدته وهى مديرة أعماله ووالده الفنان مصطفى قمر والشركة المسؤولة عن أعماله وحينها يكون مطمئنا.

يذكر أن فيلم الصف الأخير يشارك فيه عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر ومحمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج شريف محسن.