تيام مصطفى قمر عن فيلم «الصف الأخير»: لا تشغلني المنافسة

طُرح منذ عدة أيام فيلم «الصف الأخير» في جميع دور العرض السينمائية، حيث يخوض من خلاله الفنان تيام مصطفى قمر تجربة البطولة للمرة الأولى بجانب الفنان بيومي فؤاد.

وتم طرح فيلم «الصف الأخير» بجانب عدد كبير من الأفلام التي انطلقت مع موسم أفلام عيد الفطر، مما جعل المنافسة شديدة بينها، وهذا ما علّق عليه الفنان تيام مصطفى قمر لـ«الوطن»، بقوله إن المنافسة لا تشغله على الإطلاق.

تيام مصطفى قمر: «المهم الناس تتبسط»

وقال الفنان تيام مصطفى قمر، «أكيد مش هبص لحاجة زي دي دلوقتي، أنا أهم حاجة بالنسبة لي إن الناس تشوف الفيلم وتتبسط، ويشوفوني يقولولي إحنا شوفنا الفيلم وعجبنا أوي، هو دا اللي يشغلني».

يُذكر أن فيلم «الصف الأخير» يشارك فيه عدد من الفنانين، منهم بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى 20 وجها جديدا تم اختيارهم من اختبارات الأداء ومن مركز الإبداع للمخرج خالد جلال.