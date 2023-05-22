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حمادة هلال يكشف عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «متحملاني»

كتب:

ياسمين محمود
05:39 م | الإثنين 22 مايو 2023
حمادة هلال

حمادة هلال

كشف الفنان حمادة هلال عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة وتحمل عنوان «متحملاني».

ونشر حمادة هلال البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها: «بإذن الله يوم الخميس القادم الساعة 6 ‏مساء أغنية متحملاني».

أغنية متحملاني قريبا

أغنية «متحملاني» من كلمات وألحان الفنان مصطفى شكري الذي كان قد روج للأغنية عبر حسابه على «إنستجرام» وعلق عليها: «قريبا متحملاني للفنان حمادة هلال، قريبًا من كلماتي وألحاني».

حمادة هلال يطرح «صاحبي» 

وطرح «هلال» مؤخرا أغنية «صاحبي»، من كلمات محمد إبراهيم، ألحان حمادة هلال، توزيع وميكس وماستر هاني ربيع.

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