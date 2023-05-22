«الإفتاء» توضح الحد الأقصى للتشارك في الأضحية.. يتوقف على نوعها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد الأسئلة والاستفسارات بشأن الشروط والضوابط المختلفة المرتبطة بالأضحية من قبل كثير من المسلمين، وذلك حرصا منهم على التقرب إلى الله عز وجل في هذه المناسبة الدينية المقدسة بصورة صحيحة.

ومن أكثر الأمور التي يسأل عنها المسلمون مع دخول عيد الأضحى، الحد الأقصى المسموح به للأشخاص المتشاركين في الأضحية، وهذا الأمر أوضحته دار الإفتاء المصرية من خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حددت خلاله الضوابط الخاصة بتقسيم الأضحية:

الأضحية نوعان

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الأضحية تجزئ عن المضحى وعن أهل بيته، وحددت نوعين رئيسيين للأضحية على النحو التالي:

النوع الأول: الغنم من الضأن أو الماعز

وفي هذا النوع، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الواحدة منها تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته فقط، وإن هذا النوع لا يجوز فيه التشارك بين أكثر من شخص بنية الأضحية.

النوع الثاني: الإبل والبقر والجاموس

وفي هذا النوع، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الواحدة منها يمكن أن تجزئ حتى سبعة أفراد، ولكن وضعت شرطا لذلك، وهو ألا يقل نصيب الفرد فيها منهم عن السُبع، وأنه إذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.