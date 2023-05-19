«الإفتاء» توضح شروط الأضحية والمضحي.. اعرفها

تفصلنا أسابيع معدودة عن حلول عيد الأضحى المبارك 2023، والذي يحرص فيه المسلمون على ذبح الأضاحي كونها سنة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، واعتبارها فرصة للتقرب إلى الله، لذا يسعى الكثيرون لمعرفة شروط الأضحية والمضحي.

ما شروط الأضحية والمضحي؟

وأعلنت دار الإفتاء الشروط الوجب توافرها في الأضحية والمضحي، إذ قالت الدار إنّ الأضحية لها شروط عامة وخاصة بها، فأما الشروط العامة:

1- أن يكون الحيوان حيًّا وقت الذبح.

2- وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح فتصير ميتة لا مذكاة.

3- وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرمًا أم حلالًا.

الشروط الواجب توافرها في الذابح

ويشترط في الذابح أن يكون:

ا- عاقلًا.

ب- ومسلمًا أو كتابيًّا.

ج- وألَّا يكون مُحْرِمًا إذا ذبح صيد البر.

د- وألَّا يذبح لغير اسم الله تعالى.

ويشترط في آلة الذبح، أن تكون قاطعة: معدنية أو غير معدنية؛ فعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ -أي أسال- الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه الشيخان.

ويستحب في الذبح أشياء معظمها مأخوذ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه المرفوع: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم.