«الإرشاد الزراعي»: ننتج 2 مليون قنطار قطن ومنظومة جديدة لتسويق المحصول

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن محصول القطن من المحاصيل المهمة في قطاعي الزراعة والصناعة، لا سيما أنه يشارك في العديد من الأنشطة، وله دور كبير في الصناعة وبنيان الاقتصاد المصري في الماضي والحاضر والمستقبل، متابعا «كان يمثل جزءا من الثقافة المصرية في الماضي، حيث كان من أهم المحاصيل الرئيسية لدى الفلاح المصري».

اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»، بحضور الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف.

عزوز: القطن المصري منافس قوى للأقطان العالمية

أضاف «عزوز»، أن القطن المصري يتميز بأنه منافس قوي للأقطان العالمية، ونحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في القطن طويل التيلة.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وصل حجم المساحات المزروعة قطن، نحو 335 ألف فدان، وحجم الإنتاج نحو 2 مليون قنطار قطن، وذلك في الموسم الماضي.

وأضاف أنه جرى استنباط أصناف جديدة من القطن المصري تقاوم الآفات والحشرات، وكذلك استخدام أساليب حديثة لمقاومة الآفات، وتقنيات تكنولوجية لتحسين الإنتاجية، ما يقلل من حجم التحديات في زراعته، لا سيما أنه من المحاصيل كثيفة العمالة.

وتابع «عزوز»، كان من التحديات السابقة، عدم وجود آلية لتسويق القطن، لكن الآن أصبح لدينا منظومة واضحة لتسويقه، بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال، وأصبح هناك سعر ضمان يتراوح من 4500 جنيه و5500 جنيه كحد أدنى للقنطار، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا أكبر في منظومة القطن.