«زراعة الشيوخ» تناقش دراسة بشأن تحديات زراعة القطن المصري

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة بشأن زراعة القطن المصري، التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث لشؤون الإرشاد والتدريب.

اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، إن القطن المصري مرتبط تاريخيا بمراحل حياة المصريين، فهو داخل وجدان كل مصري، كما أن مدى جودة محصول القطن كانت معيارا لقياس مهارة المزارعين في مواسم زراعته، وكذلك كان يعتمد عليه اقتصاديا في تغيير أحوال الأسر المصرية.

وثمن الجبلي، الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، مشيرا إلى أن اللجنة دائما تهتم بدارسة الملفات بشكل علمي، وبحضور المختصين لإشراكهم في إعداد المقترحات والتوصيات.

وأوضح الجبلي، أن القطن من المحاصيل المهمة والمتميزة التي تستحق الدراسة والتوصل إلى توصيات تهدف للنهوض بها ليتم تقديمها للمسؤولين بالدولة.

وضع القطن المصري

واستعرض النائب محمد السباعي، الهدف من الدراسة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الوقوف على وضع القطن المصرى وكيفية تحسين منظومته، لا سيما وأن القطن المصري كان في الريادة العالمية، ومن المحاصيل المهمة في الوطن العربي، مضيفا أنه توجد لدينا مراكز بحوث متخصصة في القطن المصري.

وأضاف السباعي، أن الهدف من مناقشة تلك الدراسة، هو الاستماع إلى المختصين بالحكومة وإتاحة الفرص لهم لطرح وتنفيذ ما يودي إلى النهوض بمنظومة القطن المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن هناك عددا من العقبات التي أدت إلى تراجع القطن المصري في السنوات الماضية حتى وصل إلى 130 ألف فدان، إلا أنه في ظل الجهود الأخيرة ارتفعت مساحة زراعته إلى 337 ألف فدان العام الماضي.

وتابع أن هناك سعر ضمان للقطن تم إعلانه الأيام الماضية وهو 4500 لمتوسط التيلة، و5500 جنيه للقنطار طويل التيلة، وتوقع الشناوى، ارتفاع الأسعار تزامنا مع ارتفاع الأسعار العالمية.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف، إن معهد بحوث القطن، نجح في تغيير موعد زراعة محصول القطن، ليتم زراعته والتوسع فيها، بالإضافة إلى استنباط أصناف جديدة.

وأكد أن القطن المصري مصنف كأفضل قطن في العالم بموسوعة جينس العالمية، مضيفا أنه أحسن صنف في العالم يتم غسله وصبغه.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث لشؤون الإرشاد والتدريب، إن القطن المصري من أفضل الأصناف التي تتحمل الظروف المناخية.

وأوضح أن الفلاح أصبح يتجه لمحاصيل أخرى بسبب تغيير الأسعار، مشيرا إلى زراعته مؤخرا في شرق العوينات وتوشكى.

وتساءل النائب نور هاشم، عن دراسة الاقتصاد الزراعي وآلية التعامل مع القطن في مواجهة المنتجات المنافسة للقطن مثل الإسفنح والمراتب والفيبر.

ودعت اللجنة، الحكومة بإفادتها بما لديها من دراسات في هذا الملف لتتم مناقشتها في الاجتماعات المقبلة للجنة.