زراعة الشرقية: ندوات إرشادية مكثفة للحصول على أعلى إنتاجية من القطن

قال المهندس حسين أحمد طلعت مدير عام مديرية الزراعة في الشرقية، إن مزارعي محافظة الشرقية شرعوا في زراعة محصول القطن منذ نهاية مارس الماضي إلا أن تغيرات أحوال الطقس وعدم استقراره تؤخرهم عن الزراعة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنهم يحصدون القمح وما أن ينتهوا منه يواصلوا زراعة القطن، مشيرا إلى أن المساحة المستهدف زراعتها بحقول الشرقية أكثر من 50 ألف فدان، كما تحظى المحافظة بزراعة تقاوي جيزة 94 القطن طويل التيلة وكثير الثمر.

هذا وقد بلغت المساحة المنزرعة نحو 12 ألف فدان قطن، بإنتاجية تصل 11 إلى 14 قنطارا من تقاوي حيزة 94، تلك النوع من البذور الذي يتأقلم مع الأحوال المناخية وأمراض النبات في تربة وأجواء الشرقية.

الإرشاد الزراعي بالشرقية

وقال المهندس أشرف الدمرداش مسؤول الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالشرقية أن المديرية تكثف الندوات الارشادية لتوجيه المزارعين وتعريفهم بموعد الزراعة المناسب واتباع الطرق الزراعية الموصى بها للحصول على نتيجة جيدة وانتاج زراعي وفير.

النبات والنضج الكثيف

وأضاف أن الزراعة في موعد مناسب تؤدي لانخفاض العقدة الثمرية الأولى وزيادة كمية الزهرة وتكون اللوزة سليمة كبيرة الحجم وممتلئة تنضج مبكرا ويمكنها مكافحة الأمراض فضلا عن الخدمة الجيدة للحقل وبالتالي ينتج عنه قطن طويل التيلة.

خدمة الأرض وحرثها

وأكد ضرورة حرث الأرض مرتين، إلى 3 حرثات متتالية وتترك الارض للشمس للتهوية الجيدة وأن تتخللها أشعة الشمس ثم بعد ذلك تأتي خطوة التزحيف والتخطيط والقنوات والبتوم وتسوية السطح وذلك لتسهيل عملية الري لضمان وصول المياه للحقل كاملا.