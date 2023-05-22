المشدد 3 سنوات لـ3 أشقاء بتهمة سرقة «توك توك» بالإكراه في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوه «الدائرة الثانية» بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، بمعاقبة 3 أشقاء حضوريًا للأول والثاني، وغيابيًا للثالث، بالسجن المشدد 3 أعوام، عما أُسند إليهم بسرقة مركبة نارية «توك توك» يقودها طفل، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 20841 لسنة 2022 جنح مركز دسوق، والمقيدة برقم 3262 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

أحداث القضية

وكانت جهات التحقيق قد أحالت الأشقاء الثلاثة «ح.م.م»، 30 عامًا، و«ش.م.م»، 21 عامًا، و«ش.م.م»، 33 عامًا، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمتهم عما أُسند إليهم بأنهم في يوم 27 ديسمبر 2022 بدائرة مركز شرطة دسوق، سرقوا «توك توك» قيادة طفل، عن طريق الإكراه.

وتبين من قرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات فوه، أن الأشقاء الثلاثة المدانين ارتكبوا الواقعة ليلاً بالطريق العام، بأن استوقفوا الطفل المجني عليه خلال قيادته المركبة النارية «توك توك»، بزعم إيصالهم إلى مقصدهم، وما إن خضع إلى حيلتهم استدرجوه إلى أحد الأماكن النائية.

ترويع الطفل والاستيلاء على المركبة

وكشفت أوراق القضية عن إشهار المدان الأول سلاحا أبيض «مطواة» في وجه الطفل مهددًا إياه بالإيذاء، وذلك حال جذب المدانين الآخرين الثاني والثالث للمجني عليه الطفل قائد المركبة خارجها ما بث الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء عليها والفرار هربًا.

كما وُجه لهم اتهام بحيازتهم وإحرازهم سلاحا أبيض «مطواة»، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحملها.