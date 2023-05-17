السجن المشدد 15 عاما لشقيقين قتلا فلاحا لخلاف على عقد زواج عرفي بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن المشدد 15 عامًا على شقيقين «محبوسين» وعاطل «هارب»، لإدانتهم بقتل فلاح بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية، بعدما استعانت سيدة بالمجني عليه والمتهم الثالث للتحصل على عقد زواجها العرفي من أحد المتهمين الشقيقين وأطلقا صوبه أعيرة نارية فأرادوه قتيلا وأصابوا المتهم الهارب.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع بحبح، والمستشار السيد عبده محمد في القضية رقم 18372لسنة 2022 جنايات دكرنس المقيدة 2690 كلي شمال المنصورة، محافظة الدقهلية.

إحالة 3 متمين بقتل شخص لمحكمة جنايات المنصورة

وأحال المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة المنصورة الكلية، إلى محكمة جنايات المنصورة كلاً من «محمد. ا. م.» محبوس 38 عاماً، عامل، وشقيقه «عبد الله» محبوس 26 عاماً، مقيمين بقرية ميت النحال مركز دكرنس و«إسماعيل. ا. ع»، هارب.

تفاصيل مقتل شخص بسبب عقد زواج عرفي

ووجهت إليهم اتهامات أنهم في يوم 5/12/2022 بدائرة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية، المتهمان الأول والثاني قتلا عمداً المجني عليه «أحمد عبد الحميد عبد المنعم» مع سبق الإصرار والترصد - بأن بيتا النية وعقد العزم علي قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية «بندقية آلية و خرطوش» وتربص له بالمكان الذي أيقن مروره من أمامه بالطريق العام وما أن ظفره حتي أطلقوا صوابه عدة أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى بنشوب مشاجرة انتقل لمحل الواقعة وأبصر جثة المحني عليه مسجاة أرضًا غارقاً بدمائه وعثر محل الواقعة على بندقية آليه وتوصلت تحرياته على أنه إثر خلافات على زواج عرفي بعد أن استعانت سيدة بالمجني عليه وآخر للتحصل على عقد الزواج التي تزوجت من أحد المتهمين عرفياً وأطلقا الشقيقين أعيرة نارية فأرادوه قتيلًا.