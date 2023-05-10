رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السجن المشدد 6 سنوات لشخص لإدانته بالابتزاز والتشهير الإلكتروني في المحلة

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
04:33 م | الأربعاء 10 مايو 2023
محكمة جنايات المحلة الدائرة الخامسة

محكمة جنايات المحلة الدائرة الخامسة

قضت الدائرة الخامسة، في محكمة جنايات المحلة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته بالابتزاز والتشهير والتهديد الإلكتروني لطفلة عبر تطبيق «واتس آب».

مصادرة الهاتف المحمول 

وصدر الحكم برئاسة المستشار جهاد فرج الألفي رئيس الدائرة الخامسة، وعضوية المستشارين أيمن يونس أبوزيد، والدكتور محمود محيي الدين الغزولي، وسكرتير الجلسة إبراهيم الدسوقي، وذلك بعد الاطلاع على أوراق القضية، وسماع المرافعة.

وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم قام بالابتزاز والتشهير والتهديد الإلكتروني لطفلة لم يتجاوز عمرها 15 عاما، عبر تطبيق «واتس آب»، وقررت مصادرة الهاتف المستخدم ومحو كل التسجيلات والصور الفاضحة وألزمته بالمصاريف، وفق اللوائح والأحكام الجنائية للقانون العقوبات الرادعة للجرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني.

قرار الإحالة

وكان المستشار أحمد ياسر، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قرر إحالة القضية رقم 678 لسنة 2022 جنايات مركز زفتى، والمقيدة برقم 1908 لسنة 2022، كلي شرق طنطا، والمتهم فيها «أحمد م ر»، محبوس، 40 سنة، كونه في نهاية عام 2021 وأوائل عام 2022، هدد الطفلة «أفنان .ع.ع.خ»، 15 سنة، بإفشاء أسرار تسجيلات ونشر صور مفبركة فاضحة لها، فضلا عن إرسال عبارات تهديد عبر التطبيق إلى شقيقتها الكبرى «أمجاد .ع .ع.خ»، 25 سنة، وآخرين من أفراد الأسرة، بقصد الإساءة والتشهير والابتزاز الإلكتروني لهم.

اقرأ المزيد:

جنايات المحلة تعاقب شابا بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمحاولته إنهاء حياته

«جنايات المحلة» تقضي بإعدام المتهمين في قضية الطفل يوسف «ضحية الآيفون»

اليوم.. جنايات المحلة تنظر محاكمة عصابة «الابتزاز الإلكتروني»

جنايات المحلة: المؤبد لمرتكب جريمة قتل محامي قطور وإحراق جثته

السجن 3 سنوات لطالب بالمنوفية.. ابتز معلمة وابنتها مريضة السرطان بـ«صور مفبركة»
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام