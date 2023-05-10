السجن المشدد 6 سنوات لشخص لإدانته بالابتزاز والتشهير الإلكتروني في المحلة

قضت الدائرة الخامسة، في محكمة جنايات المحلة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته بالابتزاز والتشهير والتهديد الإلكتروني لطفلة عبر تطبيق «واتس آب».

مصادرة الهاتف المحمول

وصدر الحكم برئاسة المستشار جهاد فرج الألفي رئيس الدائرة الخامسة، وعضوية المستشارين أيمن يونس أبوزيد، والدكتور محمود محيي الدين الغزولي، وسكرتير الجلسة إبراهيم الدسوقي، وذلك بعد الاطلاع على أوراق القضية، وسماع المرافعة.

وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم قام بالابتزاز والتشهير والتهديد الإلكتروني لطفلة لم يتجاوز عمرها 15 عاما، عبر تطبيق «واتس آب»، وقررت مصادرة الهاتف المستخدم ومحو كل التسجيلات والصور الفاضحة وألزمته بالمصاريف، وفق اللوائح والأحكام الجنائية للقانون العقوبات الرادعة للجرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني.

قرار الإحالة

وكان المستشار أحمد ياسر، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قرر إحالة القضية رقم 678 لسنة 2022 جنايات مركز زفتى، والمقيدة برقم 1908 لسنة 2022، كلي شرق طنطا، والمتهم فيها «أحمد م ر»، محبوس، 40 سنة، كونه في نهاية عام 2021 وأوائل عام 2022، هدد الطفلة «أفنان .ع.ع.خ»، 15 سنة، بإفشاء أسرار تسجيلات ونشر صور مفبركة فاضحة لها، فضلا عن إرسال عبارات تهديد عبر التطبيق إلى شقيقتها الكبرى «أمجاد .ع .ع.خ»، 25 سنة، وآخرين من أفراد الأسرة، بقصد الإساءة والتشهير والابتزاز الإلكتروني لهم.