موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023.. يبدأ 1 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم، موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» بداية من 1 يونيو 2023 ولمدة شهر، مشيرة إلى أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها، وظروفها ووفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023

وحدّدت وزارة التربية والتعليم، موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023، مشيرًا إلى أنّه يتم التقديم من البيانات الموجودة من شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ومراجعة البيانات جدًا قبل حفظها، ويكون سن القبول لا يقل عن 4 سنوات في أول أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة التعليم، أنّه في حالة لم يستطع ولي الأمر التقديم إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم، يمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات في المدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق بالمدرسة.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

وبالنسبة لنتيجة التقديم رياض الأطفال، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنّه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي لرياض الأطفال من خلال موقع التقديم الإلكتروني نفسه بوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات»، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة «القبول النهائي»، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفائه.