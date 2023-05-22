عاجل.. «التعليم»: إلغاء عام دراسي كامل لـ9 طلاب واعتبارهم راسبين في «الإعدادية»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إلغاء عام دراسي كامل لـ9 طلاب بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية بامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، لحيازتهم هاتفا محمولا داخل اللجان ومحاولة الغش، وإلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين والمقيمين داخل اللجنة، وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير في عملهم.

وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ومن خلال بروفة امتحانات الثانوية العامة، وبناء على التعليمات المشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي سياق متصل، ومن خلال جولات أشرف سلومة، مدير مديرية التعليم في الجيزة، في مدارس «هشام شتا الإعدادية بنات، وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية»، أشاد بوعي أولياء الأمور لحرصهم على مستقبل أبنائهم، ومنعهم من دخول الامتحان بالموبايل وتركه خارج اللجان.

وتحدّث مدير المديرية، مع أولياء الأمور، وقدّم لهم الشكر على تفهّمهم ووعيهم وحرصهم على مستقبل أبنائهم، حيث وجدهم يحملون حقائب ممتلئة بالهواتف المحمولة، وطمأنهم بأنّ القيادات تعمل لصالح الطالب وهو من أهم أولوياتهم.

وأصدر مدير المديرية، تعليماته لمديري العموم بعدم دخول أي طالب إلى اللجان بعد الساعة التاسعة والربع صباحا، حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.