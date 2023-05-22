«التعليم» تضاعف إجراءاتها لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية.. وقرار مهم بشأن المراقبين

ضاعفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءاتها المشددة بشأن مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023، واتخذت قرارا جديدا يخص المراقبين والملاحظين الذين سيتم تكليفهم بالإشراف على لجان الامتحانات.

كتاب دوري لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أصدر كتابا دوريا قبل ساعات، يقضي بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بالنسبة للمراقبين والملاحظين، على أن يكون الوحيد الذي يحق له اصطحاب الهاتف، هو رئيس اللجنة.

تسليم التليفون لرؤساء اللجان

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم التنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بمنع دخول أي هاتف محمول مع المراقبين إلى داخل اللجان، على أن يقوموا بتسليم هواتفهم قبل بدء الامتحان إلى رئيس اللجنة، ويحصلون عليها بعد انتهاء الوقت الأصلي.