آخر أخبار الإيجار القديم.. وعود بحلول ترضي «جميع الأطراف»

تظل مسألة الإيجار القديم، هي واحدة من أكثر الأزمات الجدلية التي تشغل بال الملايين من أطراف الأزمة، سواء المستأجرين أو الملاك، منذ سنوات، والتي طفت على السطح بصورة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة

في هذا التقرير، تستعرض «الوطن» آخر أخبار ملف الإيجار القديم، وما طرأ عليها في الآونة الأخيرة، من مناوشات هنا وهناك، بين ملاك الوحدات من ناحية، وبين المستأجرين لهذه الوحدات من ناحية أخرى.

تحرير أكثر من مليون عقد

في ظل المطالبة بمناقشة ملف قانون الإيجار القديم داخل الحوار الوطني، كان آخر ما أثير في هذا الإطار من قبل مستشار رابطة الملاك، أحمد جاد، عندما تقدم إلى إدارة الحوار الوطني، بمجموعة من المطالب التي يريدها الملاك، والتي كان من أبرزها ما يخص الوحدات المغلقة، أو تلك الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحرير عقود لأكثر من مليون شقة.

حلول ترضي جميع الأطراف

على الناحية الأخرى، كان هناك بعض التصريحات من الجانب الآخر، وهم المستأجرين، عندنا خرج شريف عبد السلام، وهو المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، قائلا بأنه يعتزم تقديم حلول فيما يخص ملف قانون الإيجار القديم، على أن ترضي هذه الحلول جميع الأطراق، سواء المستأجرين أو الملاك.

الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم

ومن ناحية أخرى، فقد حدد القانون، أن هناك 5 فئات يمكن أن يمتد عقد الإيجار القديم لهم، وذلك بحسب الدكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون والمحاضر بكلية الحقوق جامعة السادات.

وأوضح «الزيني» أن هذه الفئات الخمسة هي: الزوجة، والأولاد، شريطة أن يكونوا مقيمين معه قبل الوفاة، وكذلك الأب والأم، إذا كانا مقيمين معه، أم الفئة الخامسة فهي الحفيد، شريطه أن يكون في حال كانت وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون والذي صدر في عام 2002.

ويشار إلى أن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، كان قد أوضح أنه سوف يرفع توصية لمجلس الأمناء لمناقشة إمكانية إضافة قضية الإيجار القديم ضمن قضايا الحوار الوطني، ولم يبت فيها مجلس الأمناء حتى الآن.