محمد هنيدي يكشف تفاصيل دوره في «البريمو».. «بيبيع بطيخ من غير بذر»

كشف الفنان محمد هنيدي، عن تفاصيل وشكل شخصيته التي يُجسدها في فيلم «البريمو» الذي يُواصل تصويره حاليًا؛ تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض.

ونشر محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس العمل تجمعه بالفنانة غادة عادل، التي تتقاسم معه البطولة، والمخرج سعيد حامد، وعلق عليها: «بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في مجرة درب التبانة اللي بيبيع البطيخ من غير بذر».

أبطال وصُناع فيلم البريمو

فيلم البريمو، يُعيد التعاون بين محمد هنيدي وسعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001، ويُشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.