مكسيكيون يرون لـ«الوطن» معاناة 30 عاماً مع بركان «بوبو».. يثور في أي وقت

بعد أن شهد العالم خلال الأيام الماضية عدة كوارث طبيعية، مثل الهزات الأرضية الشديدة، التي تسببت فى وقوع أضرار جسيمة بين البشر، تعرضت مدينة «بويبلا» المكسيكية لثوران بركان «بوبوكاتيبيتل»، المعروف باسم «بوبو»، الذي يقع على بعد حوالي 72 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة المكسيكية، أعلى جبل يبلغ ارتفاعه 5426 متراً، وهو ثاني أكبر البراكين نشاطا بالمكسيك، وتسبب فى إجلاء آلاف المواطنين ورفع درجة التأهب بالبلاد.

بركان المكسيك يجبر المواطنين على ترك منازلهم

وأكد «ريك مان»، أحد المواطنين المكسيكيين المقيمين بمدينة «بويبلا»، يبلغ من العمر 24 عاماً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن بركان «بوبو» يعود عمره لأكثر من 30 عاماً، وقال: «منذ أن ولدت، ونحن نشاهد ثوران البركان بشكل طبيعي، دون أن يؤثر على حياة البشر»، مشيراً إلى أن البركان انفجر عدة مرات خلال الـ18 ساعة الماضية، مما تسبب في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية، كما انتشر الرماد بشكل كثيف على أسطح المنازل والسيارات.

وأضاف أن الحكومة المكسيكية أصدرت عدة تنبيهات باللون الأصفر العالي للنشاط البركاني الحالي، منذ بداية شهر مايو الجاري، وسط توقعات بأن تعلن السلطات المحلية درجة التأهب القصوى باللون الأحمر، في أي لحظة.

بركان «بوبو» لم يغضب بهذا الشكل من قبل

وأضاف «مان»، أن البركان لم يشهد من قبل تلك الانفجارات المتكررة خلال أسبوع، منذ عدة سنوات، حيث إنه مقيم بمدينة بويبلا منذ أكثر من 10 سنوات، وتابع قائلاً: «بالرغم من ثورات البركان أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، إلا أن تلك المرة مختلفة، فلم يغضب البركان بهذا الشكل من قبل»، ولفت إلى أن عدداً من المناطق السياحية المعروفة بالمكسيك، ضمن أعلى المناطق المهددة بثوران البركان، ومنها مناطق «سانتياجو توكستلا، وتلاياكابان، وتشولولا، وتشيجناهوابان»، المحيطة بموقع البركان.

معاناة المكسيكيين بعد ثوران بركان «بويبلا»

وأشار «أشلي بايز»، البالغ من العمر 36 عاماً، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن جميع المواطنين المقيمين بالمناطق المجاورة للبركان يشعرون بالذعر والخوف من ثوران البركان بشكل ضخم، إذ اضطر البعض إلى مهاجرة المدينة والانتقال إلى أماكن أكثر أماناً، بينما لجأ البعض الآخر إلى ارتداء الكمامات والقبعات، ونصحت السلطات باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، في محاولة لتفادي الرماد الكثيف المتساقط من فوهة البركان.

وعلقت السلطات المكسيكية، في وقت سابق أمس الأحد، رحلات الطائرات بشكل مؤقت داخل مطارين رئيسيين بالعاصمة مكسيكو سيتي، وهما مطار «بينيتو خواريز»، ومطار «فيليبي أنجليس»، نتيجة تساقط الرماد الكثيف المتطاير من بركان «بوبوكاتيبيتل» في المناطق القريبة من البركان، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الرحلات الجوية.