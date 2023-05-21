ثوران بركان جبل إتنا وتعليق حركة الطيران فوق مدينة كاتانيا بإيطاليا

ثار البركان الأنشط في أوروبا في جبل «إتنا»، اليوم الأحد، مما أدى إلى إطلاق سحابة من الرماد البركاني غطت سماء مدينة «كاتانيا»، كبرى المدن الإيطالية شرق جزيرة صقلية، وأمرت السلطات بتعليق الرحلات الجوية في مطار وأجواء المدينة.

صعوبة الرؤية

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، أشار إلى إعاقة الغطاء السحابي مناظر الثوران الذي يتنج عرضا للحمم البركانية المشتعلة، أثناء عدم حدوث البركان.

عدم وقوع إصابات

وقال المعهد إن الرماد سقط على كاتانيا وبلدة واحدة على الأقل على منحدرات جبل إتنا المأهولة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما ذكر التلفزيون الإيطالي الحكومي، من كاتانيا، أن مطار المدينة سيغلق على الأقل حتى مساء الأحد، مع تعليق عمليات الطيران مؤقتا بسبب تساقط الرماد.

تصاعد الاهتزازات

وسجلت أجهزة الرصد أدلة على تصاعد الاهتزازات في الأيام الأخيرة، فيما أوضحت وكالة الأنباء الإيطالية «إنسا» أن سكان بلدتي أدرانو وبيانكافيلا تحدثوا عن سماع دوي انفجار صاخب من موقع البركان، في وقت سابق صباح اليوم الأحد.