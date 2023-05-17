معلومات عن بركان البحر المتوسط.. اعرف قصة التسونامي المنتظر

يثير البركان الموجود في منطقة البحر المتوسط، خوفًا لدى الأشخاص من اندلاعه في أي وقت في ظل تغيرات حادث في الكوكب منذ وقوع زلزال في مطلع فبراير الماضي في سوريا وتركيا وصلت شدته إلى 7.8 على مقياس ريختر.

إمكانية حدوث تسونامي

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي»، أشار باحثين في معهد لندن وجامعة أوريجون الأمريكية إلى أنَّه يوجد غرفة صهارة ضخمة تغلي على بعد 7 كيلومترات من جزيرة سانتوريني اليونانية، وهذه الغرفة توجد تحت سطح البحر المتوسط بـ500 متر، وهناك قلق من ثوران بركان كولومبة تحت الماء لأن هذا إشارة إلى تسونامي سيحدث كما وقع في عام 1950 وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويقع بركان كولومبو تحت البحر المتوسط وهو أحد أكثر البراكين البحرية نشاطًا في العالم وذكرت دراسة في عام 2022، أنَّ غرفة الصهر يلع عرضها إلى نحو 0.6 كم، وعمقها 0.2 كم على الأقل وهذه المقياس قد تؤدي إلى تسونامي سريع.

استخدام طريقة جديدة للكشف عن قوة البركان

ويستخدم علماء البيئة تقنية حديثة متطورة من أجل التوصل إلى مدى قدرة البركان على الانشغال وتسمى هذه التقنية بطريقة الانقلاب الموجي وترتكز هذه الطريقة على توجيه موجات زلزالية صناعية قادرة على إنشاء صور عالية الدقة وتكشف هذه الصور عن قوة البركان وتوقيت نموه وتوقيت مقرب قد يندلع فيه هذا البركان.