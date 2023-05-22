تقديم رياض الأطفال تجريبي 2023.. اعرف الشروط وسن القبول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط والأوراق المطلوبة تقديم رياض الأطفال تجريبي 2023، مشيرًا إلى أنّ التقديم للعام الدراسي المقبل إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات»، استكمالًا ما تمّ تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكل المحافظات، حتى يتمكن أولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيا للطلاب التعليم الأساسي.

تقديم رياض الأطفال تجريبي 2023.. يبدأ 1 يونيو

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط تقديم رياض الأطفال تجريبي 2023 وهي:-

- يتاح تقديم رياض الأطفال تجريبي 2023 لأولياء الأمور إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة.

- يبدأ تقديم رياض الأطفال تجريبي 2023 بداية من 1 يونيو 2023 حتى 30 من الشهر نفسه، عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات.

- سن تقديم رياض الأطفال تجريبي 2023 لا يقل عن 4 سنوات.

- تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.

إعلان نتيجة رياض الأطفال تجريبي 2023 على موقع الوزارة

- ترسل المديريات التعليمية نتيجة القبول برياض الأطفال تجريبي للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتسنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدارس يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية.

- نتيجة رياض الأطفال تجريبي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني علي موقع وزارة التربية والتعليم.

- بعد إعلان نتيجة التنسيق يتجه ولي الأمر للمدرسة؛ لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول المبدئي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.