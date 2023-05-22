إصابة شخصين في تصادم سيارتين على طريق طلخا بالدقهلية

أصيب شخصان في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل في طلخا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام بالمنصورة للعلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تصادم سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق بمدينة طلخا أمام مصنع الطوب، وأسفر عن وقوع إصابات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين اصطدام سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل في طلخا، ما أسفر عن إصابة «السيد.ف.م »، 38 عاما، مقيم بمركز سمنود الغربية، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكاحل الأيسر، و«فهمي.م.ال»، 62 عاما، مقيم بسمنود، مصاب بجروح قطعية في فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.