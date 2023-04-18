مصرع شخص سقط من قطار قرب محطة طلخا في الدقهلية

لقي مسن مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من القطار بالقرب من مزلقان طلخا بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

سقوط شخص من القطار أثناء سيره

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطار من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، عن وجود بلاغ من مركز شرطة طلخا بسقوط أحد الأشخاص من القطار أثناء سيره مما أدى إلى مصرعه في الحال.

سقوط شخص على القضبان الحديدية

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحريات تبين أثناء استقلال «السيد.ر.ع»،61 عاما، عامل، مقيم بقرية الطويلة التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، القطار فجر اليوم سقط العامل أثناء عودته إلى المنزل بعد انتهائه من العمل من القطار أثناء سيره واقعا على القضبان الحديدية بالقرب من مزلقان طلخا مما أدى إلى إصابته ومصرعه في الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.