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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
11:28 ص | الإثنين 22 مايو 2023
حادث تصادم- أرشيفية

حادث تصادم- أرشيفية

وقع صباح اليوم الاثنين، حادث تصادم تروسيكل مع آخر على طريق أولاد وافي أبو شعبة بنطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد، وتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مستشفى أبو حماد، باستقباله كلا من «فؤاد. ع» البالغ من العمر 26 عامًا، ومصاب بكدمات وسحجات، و«محمود. م.ع» البالغ من العمر 20 عامًا، مصاب بسحجات وكسور، و«محمد. ع» البالغ من العمر 19 عامًا، مصاب بكسور وكدمات، وجرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

إخطار جهات التحقيق بالحادث 

وبانتقال رجال المباحث، تبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكلين، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، بين كسور وجروح، وجرى نقلهم لمستشفى أبو حماد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات.

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