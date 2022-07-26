السيرة الذاتية لـ اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية الجديد

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم، حركة تنقلات تضمنت تصعيد اللواء مروان حبيب، من حكمدار مديرية أمن القليوبية إلى مدير أمن الدقهلية، خلفًا للواء السيد سلطان، والذي نُقل ليشغل منصب مدير أمن مطروح، وذلك ضمن حركة تغييرات واسعة، شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية الجديد

وشغل اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية الجديد، العديد من المناصب، منها نائب مدير أمن القليوبية، ومنصب ‏مساعد مدير أمن القليوبية للشؤون المالية.

وضمت حركة تنقلات الداخلية، ‏العديد من التغييرات في قيادات أمن المحافظات، ومنهم اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، واللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح، واللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، واللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، واللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، واللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد.

حركة تنقلات وزارة الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية أن حركة تنقلات وزارة الداخلية راعت المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، وشهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية، بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.