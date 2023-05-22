«زراعة الأسطح» فكرة شباب الجوالة في كفر الشيخ لمواجهة تغيرات المناخ

قدم أعضاء فريق الجوالة بمركز شباب خليج بحري التابع لإدارة شباب مطوبس بكفر الشيخ، فكرة جديدة لزراعة سطح مركز الشباب، ضمن مشروع «الخدمة المجتمعية» بمشاركة 20 عضوا من أعضاء الفريق، لمواجهة التغيرات المناخية، ضمن خطة دعم وزارة الشباب والرياضة لفرق جوالة مراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حلول صديقة للبيئة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن شباب جوالة مركز خليج بحري قدموا نموذجا يحتذى به في تقديم حلول صديقة للبيئة، ومشروع إنتاجي ينتمي للمشروعات الذكية الخضراء التي تنادي بها الدولة المصرية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، موضحاً أن الشباب قاموا بتجهيز سطح المركز الشباب وإعداد الأدوات اللازمة من مواسير للزراعة وتقطيعها وتجهيزها لزراعة الخضراوات بطريقة الري بالتنقيط، حفاظاً على استهلاك المياه، وحماية لسطح المنشآت الشبابية، كما يضع الفريق خطة لزراعة النباتات العطرية كمرحلة ثانية من المشروع.

متابعة مديرية الشباب والرياضة

وشارك أعضاء الجوالة في مشروع الخدمة المجتمعية للحد من التغيرات المناخية بمركز شباب خليج بحري، بإشراف مصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير المشروعات، وتنفيذ عبدالفتاح الوكيل، المشرف العام على النشاط الكشفي، ومصطفى الخطيب، منسق النشاط الكشفي بالمديرية، ومتابعة تنفيذ محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس، وفريق عمل الإدارة.