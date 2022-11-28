وكيل «تعليم أسوان» يبحث مع «مستثمري الطاقة الشمسية» مقترح زراعة الأسطح

استقبل الدكتور عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الدكتور طارق أحمد عبدالوهاب، مسؤول جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، بحضور محمد السيد، مدير عام التعليم الفني، لبحث مقترح تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لطلاب مدرسة بنبان الزراعية لزراعة الأسطح وعمل نموذج لمدرسة ابتكارية صديقة للبيئة في زراعة الأسطح على أحدث النظم العلمية، في إطار التعاون بين المديرية وجمعية مستثمري الطاقة الشمسية.

برنامج تدريبي لـ300 طالب

وخلال اللقاء تم استعراض عدة برامج مشتركة والتي سبق تنظيمها في عدة مجالات، ضمن خطط النهوض بمدارس بنبان والمشاركة المجتمعية لتطويرها، وكذلك مناقشة الطلب المقدم من الجمعية بتنفيذ برنامج تدريبي لمدة عام يستهدف 300 طالب من مدرسة بنبان الزراعية، لتعلم زراعة الأسطح بطرق علمية مميكنة بأحدث نظم الري الذاتي التي تعمل على ترشيد استهلاك المياه، وذلك لأول مرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والشراكة مع عدة جهات حكومية ودولية منها وزارة البيئة والزراعة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأكد «لطفي» استعداد المديرية، بعد أخذ موافقة الجهات والسلطات المختصة، للبدء في الخطوات التنفيذية والتنسيق من خلال إداراتي التدريب والأمن مع المسؤولين بالجمعية لوضع الخطوط العريضة للبرنامج التدريبي، وتحديد المخطط الزمني لتنفيذ المرحلة الأولى منه.

تنمية مهارات الطلاب

وفي نهاية اللقاء أكد وكيل الوزارة حرص مديرية التربية والتعليم على التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ مبادرات وبرامج تسهم في تنمية مهارات ومعارف الطلاب، بالإضافة لترحيبه بالمزيد من التعاون للارتقاء بالعملية التعليمية بأسوان.