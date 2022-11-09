استراتيجية جامعة بنها لتقليل الانبعاثات الكربونية: نشر ثقافة زراعة الأسطح

أعلنت جامعة بنها تزامنا مع قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ استراتيجيتها لتقليل الانبعاثات الكربونية 2023 – 2028 حيث تعطي جامعة بنها الاهتمام الأكبر لقضايا الحفاظ على البيئة والاتجاه نحو التقليل من الانبعاثات الكربونية عن طريق استخدام المزيد من الطاقة النظيفة وبشكل أكثر كفاءة، وأيضا استخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة، وهذا يمثل جوهر فكرة الاستدامة، التي تنادي بالحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد.

استراتيجية جامعة بنها تزامنا مع قمة المناخ

وأوضحت جامعة بنها في تقرير لها، على موقع الجامعة بشبكة الانترنت، إنها اتجهت إلى وضع استراتيجية للوصول إلى صفر كربون «البصمة الكربونية» للتقليل من الكمية الإجمالية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تأتي من إنتاج واستخدام ونهاية عمر منتج أو خدمة داخل الحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، أن ثاني أكسيد الكربون وهو الغاز الأكثر شيوعا الذي ينبعث من البشر وغازات أخرى والتي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي، ما يتسبب في الاحتباس الحراري داخل الحرم الجامعي، حيث يأتي الجزء الأكبر من البصمة الكربونية للفرد من النقل والمباني والطعام، ومن هنا كان إطلاق استراتجية جامعة بنها تزامنا مع قمة المناخ cop27.

نحو جامعة صفر بصمة كربونية

وأضاف رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أن نسبة كبيرة من انبعاثات الكربون تأتي من توليد الكهرباء، حيث يتم استخدام معظم الكهرباء في المكاتب والمعامل لتشغيل كل شيء بداية من أنظمة التبريد إلى الأضواء وأجهزة الكمبيوتر داخل الكليات، لذلك وضعت جامعة بنها على عاتقها سياسة استخدام الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني بما في ذلك تركيب إضاءة أكثر كفاءة وأيضا توفير الطاقة في الموقع باستخدام مصادر الطاقة المتحدة وغيرها من موارد الطاقة الصديقة للمناخ، مع استخدام ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح وتسخين المياه بالطاقة الشمسية وتوليد الرياح على نطاق صفير وخلايا الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف رئيس جامعة بنها أن استراتيجية الجامعة نحو صفر بصمة كربونية تقوم على تحسين كفاءة استخدام الوقود والتحول التدريجي لاستخدام الغار و الكهرباء والطاقة البديلة كمصدر بديل الطاقة بالسيارات والسيارات الكهربانية ومرج الوقود ومحركات الديزل والهجينة المتقدمة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاستراتيجية تبنت سياسة تشجير الحرم الجامعي واستخدام طرق زراعة حديثة واستنباط أصناف حديثة تتحمل الجفاف والملوحة وإدارة مزرعية مناسبة للثروة الحيوانية والأسمدة بطريقة تقللل من الانبعاثات الكربونية وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة الأسمدة والاستخدام الأمثل للموارد.

آليات تنفيذ استراتيجية نحو صفر جامعة كربونية

وأوضح رئيس جامعة بنها أن استراتيجية الجامعة نحو صفر جامعة كربونية تقوم على عدة آليات هي :

تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف الاستدامة والاستراتيجية.

مشاركة القطاع الخاص في تمويل النسمة المناخية والتوعوية.

تحديد أولويات إجراءات تنفيذ الأنشطة المقدمة.

تنفيذ عدد من القوافل التوعوية لمدن ومراكز القليوبية.

تحديد الطرق والوسائل لإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في عمليات تقييم الأثر والتعرض للخطر والتكيف مع المناخ.

التأكد من إدراج تأثيرات المناخ كجزء من الخطط البحثية لكليات الجامعة كل في تخصصه.

نشر ثقافة زراعة الأسطح كوسيلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والانبعاثات الكربونية.