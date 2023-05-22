رئيس «تضامن النواب» لـ«الحوار الوطني»: نعمل على تدعيم العمل الأهلي التنموي  

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ولجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن هناك مطالبات للتحسين وحسن التوجيه وتنقية قواعد البيانات، بالإضافة لتدعيم نظريات التشبيك في العمل المجتمعي المدني والأهلي الذي يتفاعل مع الدولة المصرية.

جانب الحماية الاجتماعية

وأوضح «القصبي» في حوار له على شاشة «اكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن ما تمت مناقشته داخل جلسات الحوار الوطني دار حول استراتيجية تقليل نسب الفقر على مدار السنوات المقبلة، وجانب الحماية الاجتماعية وحجم الإنفاق عليه، واستثمار الطاقة البشرية وتحويل المستفيد من متلق إلى منتج.

وأشار إلى أن قضية الإنتاج من أهم القضايا التي يجب أن نهتم بها في المرحلة المقبلة لمواجهة أي اختلالات تجارية أو اقتصادية، ومواجهة الضغط على العملة الأجنبية.