عبد الهادي القصبي يشكر رئيس الوزراء على قرار عودة الاحتفالات الصوفية

التقى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادي القصبي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش فعاليات افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، موجهًا الشكر لرئيس الوزراء على قراره بعودة الاحتفالات الصوفية.

الجمهورية الجديدة

وأكد «القصبي»، في بيان، اليوم السبت، أن الدولة المصرية قوية وتسير نحو بناء الجمهورية الجديدة؛ لتصبح رقما صعبا في منطقة الشرق الأوسط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بما شاهده من طفرة في مدينة المنصورة الجديدة، التي تشمل شقق إسكان اجتماعي ومتوسط ومتميز، وبها كافة المرافق وقلعة علمية كبيرة.

المجلس الأعلى للطرق الصوفية

كان رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادي القصبي، قدا أعلن عن عودة الاحتفالات الصوفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبموافقة من وزارتي الصحة والداخلية، التي سبق وأن توقفت منذ أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.