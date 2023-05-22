مخالفة تُكلفك سحب رخصة السيارة وغرامة 2000 جنيه.. احذرها

منعت الإدارة العامة للمرور، التفييم وشددت على إجراء عقوبة على كل من يضعه على زجاج سيارته وفي هذا الإطار توضح «الوطن» عقوبة مخالفة تفييم السيارة.

عقوبة رادعة وسحب رخصة مخالفة التفييم

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن التفييم المتمثل في وضع ملصق بدرجة عتامة على زجاج السيارة إجراء غير سليم سواء كان قانونيًا أو فنيًا وعقوبة الغرامة 2000 جنيه، وسحب رخصة القيادة، والتسيير من أسبوع لتصل إلى 30 يومًا، وممنوع نهائيًا تركيبه؛ للحفاظ على الآداب العامة لمنع استخدامه لعمليات إرهابية أو فعل فاضح في الطريق العام.

بديل يحل محل الفميه

وأشار هشام إلى أنّ هناك شيئًا آخر يحل محل الفميه، وهو الزجاج الملون ويكون مثبتًا في فاتورة السيارة التي تخرج من المصنع، والزجاج الملون يكون في الزجاج الخلفي الجانبي للسيارة يمينًا ويسارًا، ويمنع منعًا باتا استخدامه في الزجاج الأمامي، وأيضا مسموح بتركيب الستاير في المناطق التي يكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، للتخفيف من أشعة الشمس وحرارتها وخاصة في فصل الصيف.

زجاج المركبة يلزم أنه يؤمن مجالا كافيا لرؤية واضحة

ولفت «هشام» إلى أنّ زجاج المركبة يلزم أنه يؤمن مجالا كافيا لرؤية واضحة دون تشويه وفي كل الأوقات، ويتطلب درجة نفاذية للضوء لا تقل عن مستوى قياسي محدد وهو في أغلب المواصفات القياسية العالمية 70% للزجاج الأمامي والنوافذ الأمامية و10% للزجاج الخلفي والنوافذ الخلفية؛ لتحقيق الرؤية المحيطية اللازمة لقائد السيارة حفاظا على سلامته.