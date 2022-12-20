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سحب الرخصة عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني لـ 2227 سيارة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
04:28 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

حررت الإدارة العامة للمرور، 2227 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، كما شنّت حملات ورفعت 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، خلال عدة حملات أمنية، وأسفرت الحملات عن تحرير 671 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبّق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، حسب قانون المرور.

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