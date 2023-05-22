«طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج تنظم حفل ختام بطولات الألعاب الرياضية

نظم «طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج، حفل ختام وتوزيع الجوائز لبطولات الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وذلك تحت شعار «الرياضة ودورها في بناء الجمهورية الجديدة».

وأكد الدكتور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج، على حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية أبنائها الطلاب المتميزين علميا ومهارياَ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بأهمية الرياضة وممارستها، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة التي تساهم في إبراز مهارات وقدرات شباب الجامعة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وهنأ «النعماني» الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، مشيرا إلى أن طلاب من أجل مصر نظمت تلك الاحتفالية انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وإعداد كوادر شبابية قادرة على القيادة نحو الجمهورية الجديدة وخدمة الوطن، وأيضا لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تستغل طاقاتهم بشكل إيجابي وتغرس بداخلهم الأخلاقيات والقيم الرياضية.

أهمية منظومة الأنشطة الطلابية

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، على أهمية منظومة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، وحرص إدارة جامعة سوهاج على دعم تلك الأنشطة التي من شأنها رفع قدرات ومهارات الطلاب، مثمنًا أنشطة طلاب من أجل مصر التي تعمل من أجل خدمة طلاب الجامعة ككل، داعياً جميع المشاركين في البطولات من شباب الجامعة أن يكون هدفهم هو رفع أسم مصر عاليا في جميع المحافل واللقاءات الرياضية.

نهائي كأس طلاب من أجل مصر

جدير بالذكر إن فعاليات الحفل تضمنت مباراة نهائي كأس طلاب من أجل مصر في نسخته الأولى بين كلتي التمريض والتربية الرياضية، والذي تم افتتاحه في شهر رمضان الكريم واستمر لمدة شهر ونصف بمشاركة 18 فريقا ممثلين عن جميع كليات الجامعة، وانتهى بفوز كلية التمريض بالمركز الأول وكلية التربية الرياضية بالمركز الثاني وكلية الزراعة بالمركز الثالث.

كما تم تكريم 90 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة الفائزين في مسابقات كرة القدم، وتنس طاولة طلبة وطالبات، وتنس أرضي طلبة وطالبات وكرة شاطئية طلبة وطالبات وكرة السلة طلبة وطالبات، بالإضافة إلى رياضة الجمباز.