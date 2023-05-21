جامعة سوهاج تطلق برنامجا تدريبيا لتصميم المقررات الإلكترونية

ينفذ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجا تدريبيا عن تصميم وتفعيل المقررات الإلكترونية، والذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية بصورة دورية، بهدف تطوير مهارات وإتجاهات أعضاء هيئة التدريس، بما يمكنهم من تصميم مقررات الكترونية تفاعلية تحقق كافة نواتج التعلم لدى الطلاب، وذلك طبقاً لمعايير التقويم الجيدة، مما يخدم ذلك التوجه العام الذي تتبناه الجامعة نحو التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي.

محاور التدريب بجامعة سوهاج

وأضاف الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أن التدريب اشتمل على عديد من المحاور، منها كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي، واستخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات، للوصول لصورة المقرر الإلكتروني المطلوب، إضافة إلى كيفية تفعيل إستخدامه وطرق وضع أنشطة تفاعلية لتحقيق الأهداف التعليمية واختبارات إلكترونية لتقييم الطلاب، إلى جانب التأكد من تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.

مشاركة 20 عضو هيئة تدريس بالبرنامج

وأشار «عنبر» إلى أن الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، قدم البرنامج بمشاركة 20 عضو هيئة تدريس، مؤكداً على أن التدريب تم بإستخدام البرامج الخاصة بإعداد المقررات الإلكترونية، وإتباع الخطوات اللازمة لإعداد المقر التفاعلي، شاملاً النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة، إلى جانب شرح الأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية والاختبارات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية.