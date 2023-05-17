رئيس جامعة سوهاج في احتفالية يوم التميز العلمي: جار إنشاء 3 كليات جديدة

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن احتفال الكلية بيوم التميز العلمي يهدف إلى تحسين مخرجات البحث العلمي لمواكبة أهداف التنمية، وتعزيز بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في مجال البحث العلمي، بجانب تحقيق ريادة علمية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية يوم التميز العلمي بكلية الأداب، أنه سعيد بتواجده بهذا الصرح العريق الذي قارب على الاحتفال باليوبيل الذهبي على إنشائه، موضحا أن تلك الكلية خرج منها كلتي «الألسن والآثار»، وهناك 3 كليات تحت الإنشاء وهي «الدراسات البيئية، الأفرواسيوية والإعلام».

تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس

وقال الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تشهد تقدما في العديد من التصنيفات الدولية، وأن الاحتفالية تتضمن تكريم أساتذة الكلية الذين انضموا إلى اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين، والمحكمين في لجان الترقية، بجانب أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية دولية أو إقليمية أو محلية.

أهداف كلية الأداب الإستراتيجية

وفي ذات السياق، قال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن التكريم شمل أيضا أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ وأستاذ مساعد، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثاً دولية أو قاموا بتأليف كتب علمية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة المعاونة الذين حصلوا على درجتي الدكتوراه أو الماجستير هذا العام.

يوم التميز العلمي بأداب سوهاج

واحتفلت كلية الآداب بجامعة سوهاج ابيوم التميز العلمي، والتي شارك بها الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، الدكتور كريم مصلح عميد الكلية السابق ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الكلية، وذلك بقاعة قناة السويس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد، لتكريم ودعم الباحثين وأساتذة الجامعة على ترقياتهم وأبحاثهم الأخيرة.