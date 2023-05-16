جامعة سوهاج تنظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات

نظمت جامعة سوهاج حفلاً لتكريم عدد من الأمهات المثاليات بالهيئة التدريسية، والهيكل الإداري، وأمهات الطلاب المميزين في البرامج التعليمية، وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جرى تكريم 30 سيدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سحر وهبي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام بكلية الآداب ومقرر فرع مجلس المرأة بسوهاج، الدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الأسبق، النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، و صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والأمهات المكرمات والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وأكد نائب رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم هذا الحفل سنوياً تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبناءها، فهي من تٌربى وتٌعلم وتٌعطي كل مالديها من أجلهم، لافتاً الي أهمية قيمة الأم في الحياة والمجتمع كما جاء وصفها في الكتب السماوية والأحاديث النبوية الشريفة.

وهنأ «ياسين» جميع الأمهات المكرمات من عضوات هيئة التدريس والإداريات وأولياء أمور الطلاب الفائقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً على أن هذا التكريم هو اعترافاً من الجامعة بجهود ومشاق الأم التي سهرت وربت وتحملت صعاب الحياة وأثرت إيجابياً في حياة أبنائها ومن حولها، مشيراً إلى أنه تم إختيار الأم المثالية من عدة مجالات منها الأم المثالية من أولياء أمور الطلاب المتميزين، من عضوات هيئة التدريس، أولياء أمور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أولياء أمور العاملين بالإدارات المختلفة بالجامعة، ومن العاملات بالإدارات المختلفة بالمركزية و الكليات، المدن الجامعية، المستشفى الجامعي ومركز التعليم المدمج، الأم البديلة المثالية للطلاب، بالإضافة الي عضوات هيئة التدريس، العاملات بالإدارات المختلفة والأم المثالية من الخدمات المعاونة على مستوى الجامعة.

تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة

وأوضح صبري محمد أنه تم إختيار 30 اماً مثالية على مستوى كليات الجامعة والإدارات المختلفة، وذلك بناءً على مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بإدارة رعاية الشباب المركزية، مضيفاً إنه تم تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة، تكريم أم الشهيد بالمحافظة، تكريم 3 أمهات من أولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة الذين تم ترشيحهم من خلال مركز نور البصيرة.

وأضافت أسماء عمر مدير إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات أن لجنة التحكيم للمسابقة ضمت كلاً من الدكتورة سحر وهبي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام بكلية الآداب ومقرر مجلس المرأة بفرع سوهاج، النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، صبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وأسماء عمر مدير الإدارة.

جدير بالذكر أن الأمهات المكرمات حصلن على جوائز مالية، وشهادات تقدير ودروع، واشتمل الحفل على عدد من الفقرات الشعرية، الفنية والغنائية، من تقديم فريق "كورال الجامعة"