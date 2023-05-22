طرق التظلم على المخالفات المرورية.. اعرف الخطوات

يبحث الكثيرون عن طريقة التظلم على المخالفات المرورية ممن يقعون في مخالفات القيادة دون العلم بها، ولإجراء التظلم على المخالفات أتاحات النيابة العامة من خلال موقعها الإلكتروني تقديم التظلم بطريقة سهلة ومبسطة.

خطوات تقديم التظلم على المخالفات المرورية

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» خطوات تقديم التظلم على المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة بطريقة سهلة.

الخطوة الأولى للتظلم على المخالفات المرورية تكون من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط، وبعد ذلك تقوم بالضغظ على أيقونة «خدمات نيابات المرورية»، وستظهر لك عدد من الخيارات المتاحة يمكنك الضغط على أيقونة «التظلمات» وتحديد نوع التظلم، وبعد ذلك تدخل الرقم القومي، واضغط على تفاصيل المخالفة.

وبعد ذلك تظهر لك المخالفات المستحقة وتفاصيلها، والحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة، وتقوم بتحديد مخالفة التظلم وسببها، وتقوم بعد ذلك بالضغط تظلم تظهر شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية المستخدمة.

وتضغط موافق تظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة، وكتابة البيانات الشخصية واضغط على إرسال الطلب، وعندما تظهر بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد، وتُرسل نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته.