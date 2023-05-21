غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي.. اعرف التفاصيل

تسهل وزارة الداخلية على المواطنين الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، وهناك حالات استثنتها الوزارة من الغرامات التي تقع على المتأخرين عن عدم تجديد بطاقة الرقم القومي والمتعلقة بالأسباب الصحية.

وتوضح «الوطن»، خلال السطور التالية، الغرامات التي تقع على المواطن في حالة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي:

غرامات تأخير تجديد البيانات

وضعت وزارة الداخلية غرامات على عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي:

- في حالة تأخر المواطنين عن استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى بعد بلوغ الشخص سن 16 عامًا، يتم دفع مبلغ 100 جنيه غرامة.

- في حالة تأخير تجديد البطاقة يتم دفع 50 جنيهًا غرامة.

- في حالة التعامل ببطاقة منتهية يتم دفع 100 جنيه.

- بالنسبة للتأخير عن تحديث البيانات الخاصة بالمواطن مثل السكن، الزواج، والمهنة خلال 3 أشهر يتم دفع غرامة 50 جنيهًا.

وفي حالة عدم استخراج «بدل فاقد» بعد فقدها أو سرقتها بمدة لا تتجاوز الأسبوعين يتم دفع غرامة 50 جنيهًا.

عمليات استخراج الوثائق المميكنة

وبالنسبة للطرق التي يتم بها استخراج بطاقات الرقم القومي، فقد سهّلت وزارة الداخلية على المواطنين عمليات استخراج الوثائق المميكنة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن.

الخطوة الأولى: يقوم المواطن بالاتصال على الرقم الساخن 16582 الخاص بالسجل المدني.

الخطوة الثانية: يختار المواطن طلب إصدار تغيير بيانات البطاقة، بطاقة بدل فاقد، أو تالف.

الخطوة الثالثة: يتقدم المواطن بالبيانات الشخصية حسب الأوراق الرسمية والمستندات.

الخطوة الرابعة: يحدد المواطن الوسيلة التي سيدفع بها أو العنوان المراد إرسال البطاقة عليه.

الخطوة الخامسة: تُرسل البطاقة بالبريد إلى المكان المراد الاستلام فيه أو المنزل.

الخطوة السادسة: لا يتم إصدار البطاقة للمرة الأولى بل يجب التوجه إلى السجل المدني الأقرب لمحل السكن.