بخطوات بسيطة وأنت في البيت.. خدمات تقدمها النيابة العامة إلكترونيا

يتيح موقع النيابة العامة الإلكتروني تقديم عدد من الخدمات التي يحتاج اليها المواطنين، إذ يمكن الدخول على موقع النيابة العامة واتباع عدد من الخطوات تنتهي بالحصول على الخدمة، وتأتي تلك الخدمات للتسيير على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والمجهود، إذ يمكن الحصول على الخدمات خلال دقائق قليلة.

خدمات موقع النيابة العامة

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» أهم الخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة إلكترونيًا.

وأولى الخطوات للحصول على تلك الخدمات تكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط، وبعد الدخول على الموقع ستظهر لك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة وهي: خدمات نيابات المرور والتي تتضمن الاستعلامات عن المخالفات المرورية والتصالح الفوري في المخالفات المرورية ودفع المخالفات المرورية والتظلمات على المخالفات، وخدمة متابعة الطلبات المقدمة للنيابة.

الأحوال الشخصية ونيابات الأسرة

كما يقدم الموقع خدمات وثائق الأحوال الشخصية منها شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والرقم القومي والقيد العائلي ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق، وخدمات نيابات الأسرة الخاصة بقضايا الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية المتعلقة بالقضايا الجنائية.

طريقة الحصول على الخدمات

وللحصول على تلك الخدمات يجب الضغط على أيقونة الخدمة الموجودة بالموقع الإلكتروني، وبعدها ستظهر لك بعض البيانات المطلوب إدخالها منها الاسم والرقم القومي والعنوان الخاص بك، ثم استيفاء تلك البيانات الخاصة بك، وبعدها يتمّ الحصول على الخدمة.