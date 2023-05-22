طريقة تقديم رياض الأطفال أزهر 2023.. تعرف عليها

يستعد عدد من أولياء الأمور خلال هذه الأيام إلى إلحاق أبنائهم برياض أطفال الأزهر، لكن قد لا يعلم عدد منهم كيفية تقديم رياض الأطفال أزهر 2023، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

تقديم رياض الأطفال أزهر 2023

ويجري الاستعلام عن طرق تقديم رياض الأطفال أزهر 2023، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي تقدم من خلالها أولياء الأمور لأبنائهم.

رابط تقديم رياض الأطفال أزهر 2023

ويمكن الدخول على رابط تقديم رياض الأطفال أزهر 2023 من خلال الضغط هنا.

شروط تقديم رياض الأطفال أزهر 2023

ومن شروط تقديم رياض الأطفال أزهر 2023، أن يكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن عمر 4 سنوات للمستوى الأول، بينما لا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات، ولا يزيد على 6 سنوات.

طرق تقديم رياض الأطفال أزهر 2023

وألا يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات في 1 أكتوبر 2023.