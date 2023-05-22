كيف تجبر خاطر أولادك بطريقة سليمة؟.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب

التعامل مع الأبناء هي واحدة من أصعب الأمور التي تضع الكثير من الآباء في حيرة شديدة، خاصة في حال كانت الأسرة بها أكثر من طفل متقاربين في الأعمار، ويعد جبر خواطر الأبناء أحد أكثر الأساليب التي يفضل استخدامها مع الأبناء، ولكن تظل طريقة تطبيها غائبة عن بعض الآباء.

مركز الأزهر العالمي للفتوى، نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا يوضح من خلاله كيف للآباء أن يجبروا بخاطر أولادهم بطريقة صحيحة وسليمة، وعبر خطوات ونقاط محددة، جاءت كالتالي:

1- إيصال شعور المحبة إليهم

وهي واحدة من الخطوات المهمة في جبر خواطر الأبناء، بأن يحاول الآباء أن يجعلوهم يشعرون بمشاعر المحبة التي يحملها لهم آباءهم.

2- إدخال السرور عليهم

فمن المهم أن يحاول الآباء طيلة الوقت أن يدخلوا السرور على أولادهم بطرق مختلفة، لما لذلك من مردود إيجابي على صحتهم النفسية.

3- قضاء بعض الوقت معهم

حيث أكّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن قضاء بعض الوقت مع الأولاد، من أجل ملاطفتهم وملاعبتهم، هي واحدة من أهم سبل جبر خواطرهم.

4- تشجيعهم بالمدح والثناء

وذلك من خلال الثناء بشكل دائم ومستمر على ما يفعلونه من الأمور الجيدة والإيجابية، وتشجيعهم على تكرارها.

5- الإجابة على استفساراتهم

فهذه من أهم الأمور في التعامل مع الأبناء بشكل عام، وبحسب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لابد على الآباء أن يحرصوا على الإجابة على استفسارات أبنائهم حتى وإن كانت بسيطة بالنسبة للآباء.

6- مجاراتهم في الحديث والانصات إليهم

فتح النقاشات مع الأولاد والاستماع إلى آرائهم تعد واحدة من أساليب جبر خواطرهم، بحسب ما أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، ومن ثم يجب على الآباء أخذها في الاعتبار بصورة دائمة.