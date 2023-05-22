ممثلو الأزهر يطالبون بزيادة بنود موازنة قطاع التعليم في اجتماع «دينية النواب»

طالب ممثلو جامعة الأزهر بزيادة بعض بنود الموازنة لقطاع التعليم فيما يخص جامعة الأزهر، وتتضمن بند علاج أعضاء هيئة التدريس، حيث أن الاعتماد المدرج 105 ملايين جنيه، ومطلوب زيادة البند إلى 230 مليون جنيه، وذلك لأن أعداد أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعة يتجاوز 25 ألف عضو، لافتين إلى زيادة أسعار الأدوية والعلاج والعمليات الدقيقة بالمستشفيات، فضلا عن وجود مديونية للمستشفيات وشركات الأدوية على الجامعة بقيمة 106 ملايين جنيه تستحق خلال العام المالي 2022/2023.

اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص جامعة الأزهر (قطاع التعليم).

وقال ممثلو جامعة الأزهر إن من ضمن البنود المطلوب زيادتها (فرق متجمد) لأعضاء هيئة التدريس عبارة عن فروق مرتبات وبدلات وحوافز بما يجاوز 543 مليون جنيه علما بموافقة وزارة المالية على الصرف من الموارد الذاتية وأن الصناديق الخاصة الموجودة بجامعة الأزهر لا تفي بهذا المبلغ سنويا، فضلا عن أن لائحة الصناديق الخاصة لا تتضمن صرف أي فروق للمرتبات.

نفقات خدمات صحية لغير العاملين

وتضمنت طلبات جامعة الأزهر كذلك بند نفقات خدمات صحية لغير العاملين (علاج الطلبة) مدرج به 40 مليون جنيه ومطلوب زيادة البند إلى 60 مليون، وذلك لأن أعداد الطلبة على مستوي الجامعة 400 ألف طالب تقريبا، وذلك لمواجهة نسبة الزيادة في أسعار العلاج والعمليات الدقيقة بالمستشفيات.